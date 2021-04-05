У Кабміні розповіли про "червоні" зони і про локдаун по всій Україні

Міністр Кабміну Олег Немчинов в деталях повідав, які області України балансують на межі вельми швидкого потрапляння в "червону" коронавірусну зону.
Міністр Кабміну Олег Немчинов стверджує - найближчим часом в "червону" коронавірусну зону можуть перемістити Харківську та Хмельницьку області. Про це чиновник заявив в ефірі каналу Україна 24.
"Думаю, що Харківська І Хмельницька області [потраплять в "червону" зону ‒ Главред]. Але там МОЗ веде активну роботу з місцевими медиками та облдержадміністраціями. Будуть дивитися за кількістю хворих коронавірусом, за кількістю ліжок з киснем. Думаю, що цим областям потрібно звернути увагу на свої показники", - сказав він.
Також Немчинов каже, що введення жорсткого локдауна по всій країні поки не обговорювалося на вищому рівні.
"Виникає питання дотримання карантинних норм. Всі заходи, які були в червоних зонах, неважливо, чи введені вони місцевою владою або центральною, вони вимагають реакції як з боку правоохоронців, так і Держспоживслужби, які відстежують незаконну торгівлю і т.д. питання загальнонаціональних обмежувальних заходів зараз не обговорюється", ‒ підсумував він.
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Карантин в Україні - що було раніше:
- Як стало відомо вранці 5 квітня, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 10 179 жителів країни. У тому числі захворіла 431 дитина і 152 медпрацівника.
- Було госпіталізовано 3 275 осіб ; летальних випадків - 254; одужали - 4946 осіб.
- За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1155), Львівській (1121), Дніпропетровській (1003), Одеській (660), Київській (619) областях.