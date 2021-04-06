У Кабміні розповіли, чому Україна не повернеться на переговори до Мінська

Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков стверджує - в України є всі підстави не відправляти власну делегацію на переговори по Донбасу в Мінськ.
Українська делегація в Тристоронній контактній групі після того, як буде завершено коронавірусний карантин, ні в якому разі не поїде на переговори щодо Донбасу до Мінська через "ворожу риторику Білорусі" з приводу України. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі каналу ICTV.
"Ми категорично повідомили, що не будемо брати участь у засіданнях ТКГ, якщо раптом завершиться карантин і буде запропоновано продовжити консультації, як і раніше, в Мінську. Ми пояснили, що українська делегація не направлятиме своїх членів до Мінська для зустрічей у реальному житті. Все одно доведеться шукати для зустрічей іншу країну і інше місто", - сказав чиновник.
За словами Рєзнікова, сьогодні влада Білорусі перебуває під впливом Росії і у офіційного Києва "немає довіри до цієї країни".
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Переговори в Мінську - що було раніше:
- Восени минулого року керівник делегації України в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леонід Кравчук заявляв про те, що можливість переміщення переговорного процесу в рамках ТКГ по Донбасу повинні вирішувати всі сторони.
- Він сказав, що на той момент немає потреби і можливості переміщати дискусію в інше місто, оскільки вона проходить у форматі відеоконференції.
- "Ми говоримо про відеоконференції, а для неї немає ніякого значення, де вона буде проводитися", - підкреслив Кравчук.