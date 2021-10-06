У Кабміні запевнили, що Україна накопичила достатньо газу для проходження зими

Газу в сховищах вистачить на всю зиму / УНІАН

Як нещодавно повідомлялося, в Україні перед опалювальним сезоном стрімко почали скорочуватися запаси газу. Втім, в уряді запевняють, що уся країна буде з теплом цієї зими.

Якщо ж газопостачальні компанії захочуть відключити соціальну інфраструктуру від газу – отримають реакцію. Таку заяву прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив під час вступного слова на засіданні уряду 6 жовтня.

"У нас в газосховищах майже 19 мільярдів метрів кубічних газу, і цього буде достатньо, щоб пройти зиму. Перед керівництвом "Нафтогазу" і "Укргазвидобування" уряд ставить чітке завдання: наростити видобуток власного газу. Всі інструменти для цього були надані, передані ділянки для видобутку, видані ліцензії, є Угоди про розподіл продукції. Збільшення такого видобутку-питання національної безпеки", – сказав він.

У своєму телеграмі Денис Шмигаль додав, що до нового опалювального сезону інфраструктура в Україні готова на 99%.

"Вся країна буде з теплом", – наголосив він.

В Україні починається опалювальний сезон