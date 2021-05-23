У Кам'янці-Подільському зазнала аварії повітряна куля: один загиблий і п'ятеро поранених

Фестиваль повітряних куль у Кам'янці-Подільському закінчився трагедією / Фото hm.npu.gov.ua

У суботу, 22 травня, в районі міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області зазнала аварії повітряна куля з пасажирами. Одна людина загинула, ще п'ятеро - дістали поранень і травм.

Інцидент стався ввечері поблизу с. Кульчіївці, в районі кладовища. Пролітаючи над лінією високовольтних передач, повітряна куля зачепила електричну лінію. В результаті кошик аеростату перекинувся, передає пресслужба Національної поліції Хмельницької області.

Одного з пасажирів повітряної кулі знайшли прямо на кладовищі. На жаль, реанімаційні заходи виявилися безуспішними, чоловік загинув. Йому було 53 роки, він житель Прилук.

Ще п'ятеро людей дістали серйозних травм - двох з переломами госпіталізовано в Кам'янець-Подільську міську лікарню, ще трьох швидкі розвезли по травмпунктах.

Серед постраждалих - дружина загиблого, 28-річний пілот аеростату з Києва, двоє чоловіків з Хмельницького і один - житель Кам'янець-Подільського району.

Слідчі поліції проводять досудове розслідування за ч.3 статті 281 Кримінального кодексу України (Порушення правил повітряних польотів).

У Кам'янці-Подільському зазнав аварії тепловий аеростат/ Фото hm.npu.gov.ua

Зазначимо, постраждалі та загиблий брали участь у фестивалі повітроплавання Кубок Поділля. Туди з'їхалися 16 екіпажів з Києва та Київської області, Львова, Дніпра та Кам'янця-Подільського. Фестиваль повітряних куль проходив з 21 травня.

Нагадаємо, в грудні 2020 року в Київській області біля села Гоголів впав літак. Внаслідок інциденту двоє людей дістали травм.