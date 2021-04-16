У Канаді знайшли зв'язок між вакциною AstraZeneca й утворенням тромбів

У країні зафіксовано перший випадок утворення тромбів після вакцинації препаратом AstraZeneca.
Департамент охорони здоров'я Канади підтвердив зв'язок між вакцинацією препаратом AstraZeneca і Covishield (різновид вакцини AstraZeneca виробництва Serum Institute of India) та утворенням тромбів. При цьому наголошується, що випадки тромбозу вкрай рідкі.
У Канаді вже зафіксували перший випадок утворення тромбів після вакцинації препаратом AstraZeneca. Як говориться у пресрелізі департаменту, пацієнт знаходиться вдома і відновлюється.
"Після детального незалежного аналізу наявних на даний час наукових даних, департамент прийшов до висновку, що ці дуже рідкісні випадки можуть бути пов'язані з використанням вакцини", - йдеться в повідомленні.
читайте такожУ Канаді з'ясували, коли з'являються тромби після уколуУ Департаменті підкреслили, що там продовжують вважати, що переваги вакцини AstraZeneca Covishield проти COVID-19 перевершують потенційні ризики.
Зазначається, що відомство не запроваджувало нових обмежень на використання вакцини. У Департамент охорони здоров'я Канади додали, що якщо у вакцинованого виникнуть незвичайні тромби з низьким рівнем тромбоцитів, від цього є ліки.
Вакцина від коронавірусу AstraZeneca - про що раніше писав Главред:
- В Україну 23 лютого прибула перша вакцина від коронавірусу Covishield. Цей препарат виготовлений в Індії за ліцензією AstraZeneca. Наступного дня почалася вакцинація населення.
- При цьому низка країн призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca через ризик появи тромбів.
- Раніше агентство Європейського Союзу з лікарських засобів спростувало підвищений ризик появи тромбозу після застосування вакцини від коронавірусу розробки Oxford / AstraZeneca.
- Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризик утворення тромбів.
- Британсько-шведська компанія AstraZeneca і Оксфордський університет оприлюднили нові дані про ефективність вакцини.
- 7 квітня в Європейському агентстві лікарських засобів визнали існування зв'язку між вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу у пацієнтів, які зробили це щеплення.