У Канаді знайшли зв'язок між вакциною AstraZeneca й утворенням тромбів

У Канаді виявили перший випадок тромбозу після вакцинації препаратом AstraZeneca / Reuters

Департамент охорони здоров'я Канади підтвердив зв'язок між вакцинацією препаратом AstraZeneca і Covishield (різновид вакцини AstraZeneca виробництва Serum Institute of India) та утворенням тромбів. При цьому наголошується, що випадки тромбозу вкрай рідкі.

У Канаді вже зафіксували перший випадок утворення тромбів після вакцинації препаратом AstraZeneca. Як говориться у пресрелізі департаменту, пацієнт знаходиться вдома і відновлюється.

"Після детального незалежного аналізу наявних на даний час наукових даних, департамент прийшов до висновку, що ці дуже рідкісні випадки можуть бути пов'язані з використанням вакцини", - йдеться в повідомленні.

читайте такожУ Канаді з'ясували, коли з'являються тромби після уколуУ Департаменті підкреслили, що там продовжують вважати, що переваги вакцини AstraZeneca Covishield проти COVID-19 перевершують потенційні ризики.

Зазначається, що відомство не запроваджувало нових обмежень на використання вакцини. У Департамент охорони здоров'я Канади додали, що якщо у вакцинованого виникнуть незвичайні тромби з низьким рівнем тромбоцитів, від цього є ліки.

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