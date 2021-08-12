У Карпатах корова стрибнула в басейн з дітьми і скупалася

У денний час в басейні купалися двоє хлопчиків. І раптом, звідки не візьмись, прийшла, цокая копитами, корова. Майже відразу вирішивши скупатися.
На базі відпочинку в Карпатах - поки двоє дітей плавали в басейні ‒ посеред сонячного дня до них воду стрибнула корова. Відповідне відео опублікувала в Facebook мешканка Дніпра Олександра Стасюк.
На кадрах відображена база відпочинку, на території якої розташований великий басейн. У денний час в ньому купалися двоє хлопчиків, а біля гідротехнічної споруди стояла корова (як вона туди забрела ‒ невідомо).
Протягом декількох секунд тварина підійшла ближче до басейну. Після корова застрибнула в нього і попливла, а хлопчики оперативно вилізли на поверхню.
Після, Як розповіла Стасюк, корова зуміла, цокаючи копитами, піднялася сходами і пішла у своїх справах далі.
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Нагадаємо, раніше в Житомирській області патрульні зуміли затримати п'яного водія, який застряг не дорозі через великого стада корів.
Поліцейські гналися за порушником від Новоград-Волинського ‒ після того, коли отримали повідомлення про його нетверезий стан. Чоловік не хотів здаватися копам і влаштував небезпечну погоню, провокуючи аварійні ситуації.
Але під час погоні на дорогу поблизу одного з сіл вийшли корови, через що водієві довелося зупинитися. Тоді його і затримали поліцейські.