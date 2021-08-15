У Карпатах знайшли маленького хлопчика котрий зник на Говерлі

У Карпатах знайшли хлопчика, який вчора загубився

У неділю, 15 серпня, о 19.27 група волонтерів із Коломиї на маршруті у бік гори Кукул знайшли хлопчика (2015 р. н.) у задовільному стані, котрий заблукав 14 серпня на горі Говерла поблизу смт Ворохта, повідомляє ДСНС.

Одна з пошукових груп по радіозв'язку повідомила, що дитину знайшли живою. За попередньою інформацією, це Оліксій Стефанцев.

Знайшли дитину на горі Велика Космецтка на відстані понад 2 км на кордоні із Закарпаттям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на горі Говерла шукають маленького хлопчика, який відстав від групи і заблукав.

"Під час підйому групою туристів у складі шести осіб з міста Коломия по зеленому маршруту на гору Говерла, поблизу селища Ворохта від групи відстав і заблукав хлопчик 2015 року народження", - зазначено в повідомленні ДСНС.

Пізніше з Мережі з'явилися свідчення очевидців про те, що на горі Говерла у Карпатах бачили дитину без супроводу дорослих. Це може бути шестирічний хлопчик, який напередодні зник при сходженні і пошуки якого зараз активно ведуться.