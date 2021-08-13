У Карпатах побудували каплицю на місці "явлення диявола": опубліковано фото

Та сама каплиця / Facebook

У Карпатах побудували "каплицю Господню, встановлену після явлення диявола". Про незвичайну споруду повідомляє портал Kurs.

Фото каплиці опублікував користувач Іван Гудзь-Петрович на своїй сторінці Facebook

Як видно на знімку, на табличці написано, що каплиця споруджена на честь явлення диявола 19 Липня 2017 року о 13:28 між полониною Балтагура і горою Коман.

Тим часом, як пишуть місцеві журналісти, в обласному лісовому господарстві заявили, що будівництво цієї каплиці не погоджували і взагалі не знають, хто спорудив об'єкт. Пізніше ситуацію описав Керівник Верховинського національного природного парку Михайло Нечай.

"Я знаю про цю каплицю, вона викликає інтерес у туристів. Ніякого узгодження на її спорудження парк не давав. Хто її побудував, мені не відомо", - повідомив чиновник.

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Пізніше журналісти повідомили, що каплицю, яка повинна захистити від диявола, звели з ініціативи одного з працівників Верховинського районного відділення управління СБУ в Івано-Франківській області. А обряд освячення провели клірики Православної церкви України.

Фото тієї самої "появи" / Facebook

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Нагадаємо, раніше в Карпатах українські мольфари дали прогноз про те, що в майбутньому чекає Росію і її президента Володимира Путіна.

"На жаль, кінець війни ще не близький, але бачу далі поліпшення України у сфері війни. Ми потихеньку будемо відвойовувати наші території", - розповіла сучасна мольфарка Магдалена Мочіовскі.