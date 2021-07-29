У Карпатах розряд блискавки покалічив туристів

У Карпатах до групи туристів влучила блискавка / @ukrgmc.official

Сьогодні в Карпатах у групу туристів потрапила блискавка - в результаті постраждало три особи, повідомляє ДСНС Закарпаття у четвер, 29 липня.

Повідомлення про інцидент надійшло рятувальникам сьогодні о 13: 00. Група з восьми осіб рухалися маршрутом в районі гори Кругла Боржавського хребта.

"Для проведення пошуково-рятувальних робіт на спецтехніці вирушили фахівці Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи. О 16: 16 постраждалі були знайдені", - сказано в повідомленні.

Після надання їм першої долікарської допомоги рятувальники о 17: 53 доставили їх до смт Міжгір'я, де передали під опіку медиків.

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Раніше Главред писав про трагедію, яка сталася на Львівщині - у селі Тарасівка Пустомитівського району у 14-річного хлопця вдарила блискавка. В результаті удару підліток загинув.

Біда трапилася 2 липня. Там зазначили, що в селі під Львовом близько 21:45 год. блискавка вдарила місцевого жителя 2007 року народження.

Від отриманих травм 14-річний хлопець одразу загинув обставини події встановлюються.