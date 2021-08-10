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У КМДА розповіли про підготовку до локдауну: запроваджують систему спецперепусток на транспорт

10 серпня 2021, 12:48

У Києві запрацює новий механізм видачі спецперепусток на транспорт.

Транспорт
У Києві готують спецпропуски для громадського транспорту / УНІАН

На сьогоднішній день передумов для введення локдауна у Києві поки немає, заявив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

За його словами, влада не хоче, щоб третя хвиля застала столицю зненацька, тому готується в усіх напрямках, повідомляє прес-служба КМДА.

"Передумов для введення суворого карантину сьогодні в Києві немає", - підкреслив Кулеба.

Крім того, в КМДА розповіли про новий механізм видачі спецперепусток на транспорт через електронну систему подачі заявок.

Новим механізмом зможуть скористатися підприємства та організації, які забезпечують життєдіяльність міста.

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Як отримати спецперепустку на транспорт

Керівники підприємств вже зараз можуть авторизуватися в системі і подати заявку, щоб заздалегідь пройти необхідну перевірку і отримати дозвіл.

Що потрібно для замовлення спеціальних перепусток

авторизуватися в системі https://qpass.kyivcity.gov.ua за допомогою КЕП (кваліфікований електронний підпис) (можна додати до 10 довірених осіб, які матимуть доступ до системи);

заповнити електронну форму заявки (необхідно обґрунтувати критичну необхідність працювати в локдаун, для юридичних осіб необхідно вказати код ЄДРПОУ, для фізичних осіб-підприємців-види діяльності відповідно до КВЕД);

у разі позитивного рішення про видачу спецперепусток - ввести повний список співробітників, вказати дані і номер транспортної карти "Київ цифровий" кожного працівника (інформацію про підтвердження або відмову у видачі спецпропусків кожного працівника можна отримати в системі https://qpass.kyivcity.gov.ua).

Спецперепустка на транспорт: що важливо знати

Після внесення даних про співробітника, транспортна картка працівника активується автоматично.

Перевірити наявність спеціального пропуску працівник зможе самостійно, скачавши на смартфон додаток Київ Цифровий і додавши транспортну карту.

У Києві анонсували картки трьох видів:

  • транспортна карта нового зразка;
  • транспортна карта старого зразка;
  • Картка киянина.

читайте такожПідготовка локдауну: у МОЗ розкрили плани щодо посилення карантину восени

Раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив про те, що восени 2021 року (у вересні або жовтні) в Україні може бути введений новий локдаун.

Одними з ключових умов є дотримання протиепідемічних норм, а також вакцинація людей похилого віку.

За його словами, при розгляді доцільності введення локдауну, перш за все мова йде про захист найбільш вразливих груп населення.

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