До Києва прибула баржа з кавунами: коли ягоди з'являться в супермаркетах

До Києва прибула баржа з херсонськими кавунами

До Києва нарешті прибула баржа з кавунами, вирощеними в трьох господарствах Херсонщини, повідомляє ТОВ "Нібулон" на своїй сторінці у Facebook

"Напередодні 30-річного ювілею Дня Незалежності України буксир "Нодарі Чантурія" з несамохідним судном NBL - 003 доставили до пункту призначення 300 тонн стиглих кавунів, зібраних на полях Херсонщини для киян і гостей столиці", - йдеться в повідомленні.

Рейс тривав майже тиждень і також став для компанії ювілейним - п'ятим у транспортуванні баштанних по Дніпру з півдня України.

Сьогодні херсонські ягоди в рефрижераторах відправляться до кінцевого місця призначення - торгових залів столичних супермаркетів. Вартість кавунів визначатимуть торговельні мережі.

Як повідомляв Главред, експерти радять при покупці кавуна звернути увагу на його зовнішній вигляд. Зокрема, наявність білої або жовтої плями вказує на те, що ягода самостійно визрівала на сонці.

Якщо таких плям дві або більше, то це означає, що кавун спеціально переміщали і могли додавати більше добрив, які прискорюють зростання плоду. Такий кавун без спеціальної перевірки на вміст нітратів краще не купувати.