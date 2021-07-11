У Київ "втомився" міст Патона: водоспад локалізували, назвали причину аварії

У Києві прорив труби на мосту Патона

У Києві на мосту імені Євгена Патона локалізували прорив труби. Пошкодження тепломережі було виявлено під час гідравлічних випробувань, пише пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними адміністрації, зараз триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які здійснять верхолази.

У неділю ввечері, 11 липня, в Києві на моста імені Євгена Патона стався прорив труби. З середини мосту струмує водоспад, повідомляє Київ Оперативний.

На даний момент Київводоканал поки офіційних повідомлень не давав.

Раніше Главред писав про те, що в Києві біля станції метро Берестейська частково обвалився шляхопровід та впав на автомобіль.

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Як повідомляє патрульна поліція Києва, обсипався захисний шар бетону та частини перильної огорожі Берестейського мосту.

Патрульні вже перекрили рух на проспекті Перемоги, у зв'язку з чим там утворився затор.

Як повідомляє Telegram-каналу Київ Оперативний, від шляхопроводу відвалився шматок бетону і потрапив прямо в лобове скло автомобіля Газель. На щастя, ніхто не постраждав.