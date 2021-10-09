У Києві авто на шаленій швидкості влетіло в маршрутку: є загиблі та постраждалі

Момент масштабної ДТП у Києві потрапив на відео / скріншот

Увечері в суботу, 9 жовтня, на Броварському проспекті біля станції метро "Лісова" сталася серйозна аварія за участю маршрутки та легкового автомобіля. На момент ДТП в маршрутці були пасажири.

Як повідомляють у Telegram-каналі "ДТП. Києва", маршрутний автобус №322 Київ-Бровари зіткнувся з легковиком. Маршрутка протаранила стовп, перекинулася й буквально розкололася. Як стверджують очевидці, звук від удару було чутно аж на метро Чернігівська.

У соцмережах пишуть, що внаслідок аварії щонайменше дві людини загинули, кількість постраждалих ще уточнюється. На місці працюють рятувальники ДСНС, медики, поліція, проїзд ускладнений.

Раніше Главред писав про інше божевільне смертельне ДТП у столиці. Водій Ford Fusion не впорався з керуванням, наїхав на бордюр і протаранив паркан. Його пасажирка, що знаходиться в салоні, отримала дуже серйозні травми в результаті аварії, і померла в кареті "швидкої".

Як пізніше стало відомо, чоловік 21-річної пасажирки втік після ДТП, залишивши травмовану дружину лежить на асфальті. Чоловік, як і його брат – водій легковика Ford Fusion, був у стані алкогольного сп'яніння. На місце події приспіли охоронці, аби надати допомогу. Проте автомандрівники, бувши п'яними, влаштували з ними бійку.