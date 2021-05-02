У Києві дівчата випивали, курили та задували свічки в церкві

Церква Різдва Христового / walking.kiev.ua

В Києві стався кричущий випадок святотатства в церкві Різдва Христового в Подільському районі.

Кілька дівчат зайшли всередину храму і почали задувати свічки і курити електронні сигарети, що відображено на відео, яке опубліковане в Telegram-каналі Киевв Сейчас.

Скандальний запис з'явився 2 травня. Відео зі своєю зухвалою поведінкою дівчини-підлітки виклали в Instagram.

"Дівчата зайшли до церкви Різдва Христового, що на Подолі, почали задувати там свічки, пити алкоголь і курити електронні сигарети. І всім цим поділилися в соцмережах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в центрі Києва, на бічному ганку Андріївської церкви, дві оголені дівчата знялися у відеоролику.