У Києві дівчата випивали, курили та задували свічки в церкві

Кричущий випадок святотатства стався в церкві Різдва Христового в Подільському районі.
В Києві стався кричущий випадок святотатства в церкві Різдва Христового в Подільському районі.
Кілька дівчат зайшли всередину храму і почали задувати свічки і курити електронні сигарети, що відображено на відео, яке опубліковане в Telegram-каналі Киевв Сейчас.
Скандальний запис з'явився 2 травня. Відео зі своєю зухвалою поведінкою дівчини-підлітки виклали в Instagram.
"Дівчата зайшли до церкви Різдва Христового, що на Подолі, почали задувати там свічки, пити алкоголь і курити електронні сигарети. І всім цим поділилися в соцмережах", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в центрі Києва, на бічному ганку Андріївської церкви, дві оголені дівчата знялися у відеоролику.
Автор: Олексій Тичина