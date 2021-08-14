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У Києві двоє братів до смерті побили бездомного

14 серпня 2021, 17:01

Підозрювані виявилися раніше не судимими уродженцями Донецької області.

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Брати вбили чоловіка / Facebook

В Києві двоє братів до смерті побили бездомного. Хлопці 1997 і 1994 року народження виявилися уродженцями Донецької області. Раніше вони не притягувалися до кримінальної відповідальності.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, якщо суд доведе їх провину, то наступні десять років чоловіки можуть провести за гратами.

Правоохоронці протягом кількох годин встановили обставини події та затримали причетних до злочину осіб.

Відзначається, що в поліцію Києва надійшов виклик від перехожих. Люди виявили чоловіка без ознак життя на вулиці Ямській у Голосіївському районі.

"Потерпілий жив неподалік від місця події, де влаштував собі тимчасове житло. Напередодні інциденту між потерпілим і його знайомими, які перебували в нетверезому стані стався конфлікт і бійка. Чоловіки побили бездомного, залишили його і втекли. Ми встановили місцезнаходження зловмисників і затримали їх у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - розповіли в поліції.

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Чоловікам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звернулися до районного суду з клопотанням про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

читайте такожОлімпійського чемпіона Беленюка образили в центрі КиєваНагадаємо, раніше у Києві троє підлітків знущалися з перехожого. Інцидент також стався в Голосіївському районі столиці. Група підлітків кидала в чоловіка каміння і застосовуючи сльозогінний газ.

Також раніше в Дніпрі дівчата-підлітки ніяк не могли поділити хлопця і влаштували бійку. Подія трапилася в Амур-Нижньодніпровському районі міста. На кадрах видно, що дівчатам років 16. Вони обидві лежать на асфальті, вчепившись за волосся один одному. Крім цього, одна з них б'є свою опонентку по обличчю, а потім завдає удару ногою по спині.

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