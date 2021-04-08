У Києві екстрено призупинили прийом документів до перших класів

У Київській міській адміністрації заявили, що обов'язково повідомлять про відновлення прийому документів майбутніх школярів.
У Києві зупинили прийом документів до перших класів шкіл через посилення карантинних обмежень, повідомили в Департаменті освіти КМДА.
"Призупинити дію пункту 1 наказу від 10.03.2021 №37 "про прийом дітей до перших класів загальноосвітніх середніх шкіл міста Києва у 2021 році"- йдеться в документі.
Також зазначається, що про відновлення прийому документів буде повідомлено додатково.
ЗНО в Україні - про що повідомлялося раніше:
- Пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Києві та Чернігівській області перенесли на два тижні через припинення руху громадського транспорту у зв'язку з карантинними обмеженнями.
- Глава Міністерства освіти Сергій Шкарлет розповів про плани вже в найближчому майбутньому трансформувати ЗНО (Зовнішнє незалежне оцінювання) для абітурієнтів.
- У Києві можуть змінити графік навчання учнів випускних класів шкіл, завершивши навчальну програму в квітні. Останній місяць навчального року травень пропонується присвятити підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), повідомили в Департаменті освіти Київської міської державної адміністрації.
- У Департаменті пропонують ревізувати навчальні програми і завершити вивчення нового матеріалу для випускників 11-х класів до кінця квітня. А в травні учнів пропонується розбити на групи і проводити консультації перед ЗНО.
Автор: Катерина Трохимчук