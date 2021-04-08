У Києві екстрено призупинили прийом документів до перших класів

У Києві призупинили прийом документів у перші класи / УНІАН

У Києві зупинили прийом документів до перших класів шкіл через посилення карантинних обмежень, повідомили в Департаменті освіти КМДА.

"Призупинити дію пункту 1 наказу від 10.03.2021 №37 "про прийом дітей до перших класів загальноосвітніх середніх шкіл міста Києва у 2021 році"- йдеться в документі.

Також зазначається, що про відновлення прийому документів буде повідомлено додатково.

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