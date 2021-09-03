У Києві загорівся Костел святого Миколая

Костел святого Миколая / скріншот

У Києві в п'ятницю ввечері, 3 вересня, сталася пожежа в католицькому костелі святого Миколая по вулиці Велика Васильківська, 75.

На місці події вже працюють загони рятувальників, розповіла прессекретар ДСНС Києва Світлана Водолага.

Зараз подробиці пожежі в рятувальній службі не повідомляють, але очевидці кажуть, що горить задня частина будівлі.

Що стало причиною загоряння, поки не відомо. Так само не відомо, чи є жертви або постраждалі в результаті інциденту.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко рятувальники ліквідовують пожежу в костелі.

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"Міські рятувальні служби, 15 фахівців ДСНС та 4 одиниці техніки ліквідують пожежу в костелі Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській", - повідомив Кличко.

За словами Кличка, загоряння сталося між першим і другим поверхами і швидко поширилося на покрівлю будівлі.

"За попередньою інформацією, пожежа виникла між першим і другим поверхом з поширенням на дах. Було сильне задимлення. О 22:41 пожежу було локалізовано, зараз триває ліквідація. На місці працює 80 чоловік особового складу", - сказала прессекретар ДСНС Києва Світлана Водолага.

За словами Водолаги, попередньо встановлено, що від вогню постраждала внутрішня обробка костелу Святого Миколая.

Довідка: Костел Святого Миколая в Києві побудований в 1899 – 1909 роках в неоготичному стилі. Працював над ним легендарний архітектор Владислав Городецький, а проект розробляв Станіслав Валовський.

Раніше Главред писав про те, що ввечері в середу, спалахнула потужна пожежа у приватному будинку на столичних Позняках.

"Місцеві кажуть, що чули також деякі вибухи. Рятувальники ДСНС вже на місці", - йдеться в повідомленні.

Вогонь вже охопив 100 квадратів, розповіли рятувальники.