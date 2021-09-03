У Києві готуються ввести локдаун з 15 вересня – ЗМІ

У Києві вводять локдаун : названа дата / УНІАН

ЗМІ повідомили, що в Кабміні визначили остаточні дати введення локдауна в столиці – його хочуть ввести вже з 15 вересня, а не в листопаді, як передбачалося раніше. Про це повідомляє "UNN", посилаючись на власні джерела.

За інформацією видання, буде обмежена робота кафе, ресторанів, салонів краси та інших установ, а також системи громадського транспорту, зокрема і метрополітену, користування яким буде обмежено через систему "Київ Цифровий".

"Усім сказали готуватися на 15 вересня, у них (Кабінету міністрів – ред.) є ще півтора тижня до введення, будуть стежити за динамікою росту кількості хворих на коронавірус і вже від цієї статистики будуть вирішувати, наскільки жорстким буде локдаун. Знаю, що торкнеться громадського транспорту", – повідомило джерело.

Зазначається, що зараз у Києві проходить процес реєстрації для отримання спецпропусків для користування громадським транспортом у період посиленого карантину. Цього разу очікується, що система перепусток буде прив'язана до транспортних карт, а також "карті киянина".

Як отримати спецперепустку на транспорт

авторизуватися в системі https://qpass.kyivcity.gov.ua за допомогою Кеп (кваліфікований електронний підпис) (можна додати до 10 довірених осіб, які матимуть доступ до системи);

в системі https://qpass.kyivcity.gov.ua за допомогою Кеп (кваліфікований електронний підпис) (можна додати до 10 довірених осіб, які матимуть доступ до системи); заповнити електронну форму заявки (необхідно обґрунтувати критичну необхідність працювати в локдаун, для юридичних осіб необхідно вказати код ЄДРПОУ, для фізичних осіб-підприємців-види діяльності відповідно до КВЕД);

електронну форму заявки (необхідно обґрунтувати критичну необхідність працювати в локдаун, для юридичних осіб необхідно вказати код ЄДРПОУ, для фізичних осіб-підприємців-види діяльності відповідно до КВЕД); у разі позитивного рішення про видачу спецперепусток – ввести повний список співробітників, вказати дані і номер транспортної карти "Київ цифровий" кожного працівника (інформацію про підтвердження або відмову у видачі спецпропусків кожного працівника можна отримати в системі https://qpass.kyivcity.gov.ua).

Слід зазначити, що в останній тиждень коронавірусна статистика демонструє тенденцію до зростання, в тому числі 2 вересня кількість нових заражень на добу перевищила 2,7 тисячі осіб. Високим залишається і відсоток госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом.

Експерти Київської школи економіки (KSE) прогнозують, що якщо така ситуація продовжиться протягом ще одного дня, буде прийнято рішення про вихід України з "зеленої" зони", а регіони будуть розподілені за рівнем епідемічної небезпеки, відповідно до яких будуть посилені обмеження.