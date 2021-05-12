У Києві господар собаки без намордника матюкався та поранив ножем перехожих

Поліція затримала в Києві чоловіка / УНІАН

Сьогодні у столиці співробітники Нацполіції затримали чоловіка, який поранив ножем двох осіб, пише пресслужба поліції регіону на своєму сайті.

За інформацією відомства, перехожі зробили власнику собаки зауваження щодо вигулу її без повідка і намордника, на що він почав нецензурно висловлюватися і кинувся з ножем на чоловіка та жінку.

Після цього до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кубанської України невідомий поранив ножем жінку та чоловіка.

Як з'ясували правоохоронці, у дворі багатоповерхівки чоловік вигулював собаку без повідка та намордника. У цей момент біля під'їзду зупинився автомобіль, з якого почали виходити люди, а собака підбігла до них і почала гавкати.

читайте такожВдарив жінку без маски: поліція Києва відреагувала на інцидент

"На прохання 37-річного водія і 64-річної пасажирки прибрати собаку її власник почав нецензурно висловлюватися і агресивно поводитися. Під час конфлікту він дістав із кишені ніж та вдарив ним чоловіка в шию, а потім жінку - в обличчя", - повідомили в прес-центрі.

Медики надали допомогу постраждалим на місці. Правоохоронці затримали 45-річного киянина в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.