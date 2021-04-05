У Києві та Чернігівській області терміново перенесли пробне ЗНО-2021

Пробне ЗНО в Києві перенесли / УНІАН

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання у Києві та Чернігівській області перенесли на два тижні через припинення руху громадського транспорту у зв'язку з карантинними обмеженнями.

Як повідомили в пресслужбі МОН, в Києві та Чернігівській області пробне тестування пройде 24 квітня, а не 10 квітня, як планувалося раніше.

"Через припинення руху громадського транспорту, що унеможливлює під'їзд зареєстрованих учасників, а також педагогічних працівників, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, пробне ЗНО у м. Київ та Чернігівській області буде перенесено на 24 квітня. В інших регіонах України пробне ЗНО відбудеться, як і заплановано, 10 квітня", - йдеться в повідомленні.

У МОН додали, що учасники, які проходитимуть оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді в сервіс "визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання" 10-14 квітня, як і планувалося.

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Учасники з Києва та Чернігівської області, які складатимуть ЗНО 24 квітня, зможуть занести свої відповіді на тест з 24 до 28 квітня (після проходження оцінювання).

Зазначимо, основна сесія ЗНО відбудеться за наступним графіком:

21 травня - хімія,

24 травня - іспанська, німецька, французька мови,

25 травня - англійська мова,

28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту),

1 червня - українська мова, українська мова та література,

4 червня - історія України,

7 червня - фізика,

10 червня - біологія,

15 червня - географія.

ЗНО в Україні 2021 - про що раніше повідомляв Главред: