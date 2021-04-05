У Києві та Чернігівській області терміново перенесли пробне ЗНО-2021

У МОН змінили дати пробного зовнішнього оцінювання абітурієнтів.
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання у Києві та Чернігівській області перенесли на два тижні через припинення руху громадського транспорту у зв'язку з карантинними обмеженнями.
Як повідомили в пресслужбі МОН, в Києві та Чернігівській області пробне тестування пройде 24 квітня, а не 10 квітня, як планувалося раніше.
"Через припинення руху громадського транспорту, що унеможливлює під'їзд зареєстрованих учасників, а також педагогічних працівників, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, пробне ЗНО у м. Київ та Чернігівській області буде перенесено на 24 квітня. В інших регіонах України пробне ЗНО відбудеться, як і заплановано, 10 квітня", - йдеться в повідомленні.
У МОН додали, що учасники, які проходитимуть оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді в сервіс "визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання" 10-14 квітня, як і планувалося.
читайте такожУ Міносвіти розповіли, чи відбудеться ЗНО-2021
Учасники з Києва та Чернігівської області, які складатимуть ЗНО 24 квітня, зможуть занести свої відповіді на тест з 24 до 28 квітня (після проходження оцінювання).
Зазначимо, основна сесія ЗНО відбудеться за наступним графіком:
- 21 травня - хімія,
- 24 травня - іспанська, німецька, французька мови,
- 25 травня - англійська мова,
- 28 травня - математика, математика (завдання рівня стандарту),
- 1 червня - українська мова, українська мова та література,
- 4 червня - історія України,
- 7 червня - фізика,
- 10 червня - біологія,
- 15 червня - географія.
ЗНО в Україні 2021 - про що раніше повідомляв Главред:
- З 5 по 19 січня в Україні можна було зареєструватися на пробне тестування зовнішнього незалежного оцінювання.
- З усіх навчальних предметів тестування пройдуть 10 квітня 2021 року. Участь у пробному ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО.
- Глава Міністерства освіти Сергій Шкарлет розповів про плани вже в найближчому майбутньому трансформувати ЗНО (Зовнішнє незалежне оцінювання) для абітурієнтів.
- У Міносвіти прийняли рішення про скасування обов'язкового ЗНО з української мови та літератури.