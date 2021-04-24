У Києві через помилку гінеколога жінці видалили матку

Через помилку лікаря жінці видалили орган / Pixabay

В Києві акушер-гінеколог приватної клініки припустився помилки під час операції. В результаті пацієнтці довелося видалити матку.

Інцидент стався ще в серпні 2019 року, повідомляє Київська міська прокуратура на сторінці у Facebook. Під час досудового розслідування з'ясувалося, що жінка потрапила в приватну клініку на 41-му тижні вагітності.

Медик під час кесаревого розтину припустився помилки, внаслідок чого пацієнтка дістала пошкодження. Воно призвело до ускладнень після операції, в підсумку жінці довелося видалити матку.

Лікарю повідомили про підозру за ч.1 ст. 140 Кримінального кодексу (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником).

Якщо провину підозрюваного лікаря доведуть у суді, йому загрожує позбавлення волі на 2 роки або виправні роботи на той самий термін, або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термин до 5 років.

Нагадавши, у Луцьку лікар-гінеколог, який працював у міському пологовому будинку, займався сутенерством та підшукував повіям клієнтів на вулиці Рівненська. Також чоловік здійснював незаконні торговельні операції та продавав амфетамін.

В американськомуштаті Індіана колишнього лікаря-репродуктолога звинуватили у використанні власної сперми для того, щоби допомогти пацієнткам завагітніти. В результаті його дій завагітніли 50 пацієнток.