У Києві побили відомого українського телеведучого - нові подробиці

Майклу Щуру бризнули в обличчя з газового балончика через зауваження про ПДР / скріншот

Засновник і ведучий Телебачення Торонто Майкл Щур (Роман Вінтонів) розповів, як просувається розслідування справи про його побиття, що сталося в центрі Києва 21 квітня.

Журналіст написав у Facebook, що до нього змінилося ставлення після того, як в поліції дізналися, що він є представником ЗМІ.

"Я не знаю, чи кому-небудь ще з постраждалих в Шевченківському районі в цей вечір дзвонив начальник райвідділу після написання заяви. Я не знаю, у когось із постраждалих була розмова з Антоном Геращенком (...) Я проти "особливого ставлення". Мені дуже незручно через це "особливе ставлення", - написав Щур.

Журналіст додав, що хотів би, щоби працювала система і всі були рівні перед законом.

"Щоби незалежно від того, хто я - журналіст, лікар, міністр, офіціант, кур'єр, архітектор, безробітний, самотня мама, бездомний, бабуся - щоби система ставилася до нас однаково. А система не ставиться. Тому що, наприклад, до того як система дізналася, що я журналіст, поліція не їхала дві години", - поділився Вінтонів.

За його словами, після того як дізналися, що він журналіст, йому подзвонив начальник райвідділу і запитав, чи є у нього відео з камер спостереження. Вінтон відправив йому відео, яке сам знайшов в одному з офісів неподалік місця інциденту.

Через деякий час журналіст розмовляв із заступником глави МВС Антоном Геращенком.

"І він сказав, що вони працюють. І вже є результати. Вони вже навіть знайшли відео з камери стеження. Я попросив його надіслати. І він надіслав мені моє відео (...) Пане Антоне. Можливо, я роблю неправильно, що розповідаю про те, про що ми говорили. І ви можете від мене вимагати видалити цей пост. І ви можете сказати, що ви мені не говорили, що це відео знайшли ви (тобто поліція). Коли я це все розповідаю, я переслідую одну мету - показати, що система "намахує" всіх. Не лише нас - громадян, які приходять до неї із заявами. Але і вас - людей, які керують цією системою", - резюмував він.

Як повідомляв Главред, 21 квітня в центрі Києва побили українського телеведучого Романа Вінтоніва, відомого під псевдонімом Майкл Щур, через зауваження про правила дорожнього руху.

Інцидент стався близько 13:50-13:55 на перехресті вулиць Ярославів Вал та Івана Франка. За словами ведучого, він переходив дорогу по пішохідному переходу, але зупинився, щоби пропустити хлопців на самокатах, які їхали по велодоріжці.

Одному з них журналіст крикнув, щоби той пропускав пішоходів. Молодик сліз із самоката і між ними почалася перепалка.

"Він витягнув балончик з газом і забризкав мені очі, а потім сів на самокат і продовжив поїздку. Я наздогнав його і стягнув з самоката. Ми обидва нормально впали", - зазначив ведучий.

Щур додав, що хлопець після всього ще й вдарив його. Журналіст написав заяву в поліцію.

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