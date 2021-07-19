У Києві Комунальник у розпал страшної грози з машини поливав клумби / скріншот з відео

У Києві на Лівобережжі городяни помітили комунальника, який поливав клумбу прямо під час масштабної грози та зливи. Відео інциденту виклали в Telegram-каналі Київ Оперативний.

У ролику видно, що, співробітник Київської комунальної служби не звертає ніякої уваги на зливу і поливає за допомогою спеціальної машини клумбу. "До речі, саме час клумбу на Мілютенка поливати", - йдеться в описі до відео

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У Києві на Трухановому острові Комунальник з мотокосою наголо КОСИВ піщаний схил. Відео інциденту опублікувала в Facebook користувачка Людмила Білека.

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У коментарях під відео дівчина потім пояснила, що на схилі не було трави, а лише стирчали окремі рідкісні сухі травинки, висотою не більше декількох сантиметрів.

У минулому році в Одесі від надзвичайно спекотної погоди почало плавитися дорожнє покриття.

Це призвело до того, що бітум, який співробітники комунальних служб використовували для ремонту, в масовому порядку потік по вулицях. Комунальникам довелося на ходу з фургона розкидати пісок.