У Києві копи за "п'яне водіння" затримали ветерана АТО, який бився з Кивою

У Києві копи за "п'яну їзду" затримали ветерана АТО / скріншот з відео

У Києві патрульна поліція затримала ветерана АТО Михайла Маймана, який став широко відомий всьому суспільству торік, коли став учасником бійки в ресторані з нардепом від ОПЗЖ Іллею Кивою. Про це в Facebook написав і підтвердив свої слова фотографіями користувач Олександр Долгий.

Він повідомив, що копи ввечері 4 травня зупинили автомобіль Маймана. І у нього зажадали здати тест на наявність алкоголю в крові.

Як повідомляє портал Страна з посиланням на власні джерела в МВС, події розвивалися дуже швидко.

"Зупинили транспортний засіб за дрібне порушення, водій здійснював поворот не включив поворотники. Підійшли і попросили пред'явити документи, які він не надав. Склали протокол за статтею 126 за ненадання документів. Після чого водій своїм автомобілем почав блокувати виїзд службового транспорту. Патрульні склали два протоколи за дрібне хуліганство та непокору працівникам поліції. Під час затримання пошкодив крило службового автомобіля. Опісля патрульні поїхали до Дарницького управління для оформлення пошкодження транспорту. Правопорушник викликав собі швидку і поїхав до лікарні", - сказало джерело.

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