У Києві коронавірус забрав життя наймолодшої пацієнтки від початку епідемії

У Києві від коронавірусу померла новонароджена дівчинка / Фото Reuters

У Київській дитячій інфекційній лікарні від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився всього лиш 21 день. Дитина померла 2 вересня.

Це наймолодший померлий від коронавірусу в Україні пацієнт, розповіла головний лікар закладу Тетяна Камінська, пише УП.

Малятко було госпіталізоване 27 серпня, коли їй виповнилося 15 днів – на п'ятий день після захворювання. У крихітної пацієнтки була висока температура, задишка, інтоксикація.

"Дитина поступила із явищами дихальної недостатності і була госпіталізована у відділення анестезіології інтенсивної терапії", - повідомила медик.

За її словами, у немовляти був важкий респіраторний дистрес-синдром - стан, за якого кисень через легені не може потрапити у кров.

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І у дівчинки і у її матері був виявлений коронавірус. Відомо, що жінка інфікувалася через тиждень після того, як виписалася з пологового будинку.

"Дівчинка була в той же день заінтубована, відразу підключена до штучної вентиляція легень, отримала обстеження і лікування відповідно до нашого локального протоколу надання допомоги хворим COVID-19, але попри це її стан прогресивно погіршувався, і 2 вересня вона померла", - сказала головлікар.

Карантин в Україні

Кабмін 11 серпня продовжив карантин в Україні до 1 жовтня. Згідно позиції влади, рішення продиктоване погіршенням ситуації, пов'язаної з показниками по госпіталізації.

У МОЗ акцентували увагу на тому, що карантинні заходи в Україні будуть посилені у тому випадку, якщо виросте кількість заражень коронавірусом, а число тестів скоротять. Якщо один регіон потрапить в червону зону, інші області автоматично стануть "жовтими".

Голова комітету Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький вважає, що Україна може опинитися в жовтій зоні карантину вже 13 Вересня. Вінницька, Львівська та Чернівецька області можуть бути переведені в помаранчеву або червону зони.

Прем'єр Денис Шмигаль сказав, що комісія з питань ТЕБ і НС вже днями може прийняти рішення про переведення України в жовту зону.