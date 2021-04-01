У Києві "міняли" виманили у жінки 1,5 мільйона гривень

Мешканка Києва хотіла обміняти валюту за вигідним курсом, але стала жертвою шахраїв.
У Києві правоохоронці викрили фейковий обмінний пункт валют у Голосіївському районі, звернувшись до якого мешканка столиці мало не втратила 1,5 мільйона гривень.
Як повідомили в пресслужбі поліції Києва, "бізнес" організували раніше несудимі жителі Київщини – двоє чоловіків, 1975 і 1981 року народження, а також 37-річна жінка.
Злочинці орендували приміщення для "обмінного пункту" та розмістили в Мережі оголошення про покупку валюти за вигідним курсом. До них звернулася мешканка столиці, яка приїхала за вказаною адресою.
"Після того, як "касир" отримала від потерпілої понад 54 тисячі доларів США, вона вийшла з грошима через окремий вихід до свого спільника, який чекав на неї на мотоциклі. Потім зловмисники зникли", - йдеться у повідомленні поліції.
Шахраїв швидко наздогнали. Під час затримання один з них завдав поліціянту травм.
"Бізнесменів" затримали в порядку статті 208 КПК України і вже повідомили про підозру.
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