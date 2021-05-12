У Києві мила качечка з каченятами перекрила рух транспорту

Чоловік і жінка подали сигнал водіям, зупинилися і провели качку з каченятами на інший бік дороги, до спуску до річки Дніпро.
Столичні водії призупинили рух для того, щоб допомогти качечці із каченятками перейти через дорогу та дістатися до річки Дніпро, повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Така ситуація трапилася на вулиці Набережно-Рибальській. Чоловік і жінка подали сигнал водіям, зупинилися і провели качку з каченятами на інший бік дороги, до спуску до річки Дніпро. Після водії повернулися до машини та рух відновився.
Новини Києва-про що раніше писав Главред:
- Сьогодні у столиці співробітники Нацполіції затримали чоловіка, який поранив ножем двох осіб. Перехожі зробили власнику собаки зауваження щодо вигулу її без повідка і намордника, на що він почав нецензурно висловлюватися і кинувся з ножем на чоловіка і жінку.
- Сьогодні у столиці на переході на станції метро Лісова у жінки почалися пологи. Перейми почали допомагати співробітники метрополітену, Нацполіції, а також пасажири.
- Сутички почалися прямо в переході, який веде до станції Лісова. За попередньою інформацією, жінка народила ще до приїзду швидкої. Медиків чекали вісім хвилин. На світ з'явився хлопчик. А його мама мешканка Броварів. Її відразу ж відвезли до броворської лікарні.
Автор: Катерина Трохимчук