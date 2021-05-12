У Києві мила качечка з каченятами перекрила рух транспорту

Качку з каченятами переводять через дорогу / Скріншот відео dtp.kiev.ua

Столичні водії призупинили рух для того, щоб допомогти качечці із каченятками перейти через дорогу та дістатися до річки Дніпро, повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Така ситуація трапилася на вулиці Набережно-Рибальській. Чоловік і жінка подали сигнал водіям, зупинилися і провели качку з каченятами на інший бік дороги, до спуску до річки Дніпро. Після водії повернулися до машини та рух відновився.

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