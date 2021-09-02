У Києві можуть різко злетіти тарифи на тепло та гарячу воду

ТКЕ змушені купувати газ за вищими цінами, ніж ті, які закладені в тарифах.
У Києві можуть різко підвищиться тарифи на тепло і гарячу воду - ціни можуть зрости на 40% через дорогий газ, попередили в комунальному підприємстві Київтеплоенерго.
"В умовах подорожчання газу для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) тарифи на тепло в Києві вже цієї осені можуть зрости майже на 40%. Єдиний вихід стримування тарифів - газ українського видобутку за справедливою ціною", - зазначили на підприємстві.
У Київтеплоенерго зазначили, що для цього необхідно забезпечити можливість теплопостачальникам укладати прямі угоди купівлі-продажу газу з акціонерним товариством Укргазвидобування, тобто без комерційних посередників.
У компанії підкреслили, що після скасування в травні поточного року дії ПСО (покладання спеціальних зобов'язань) закупівлі газу для теплопостачальних підприємств відбулося стрімке зростання вартості газу.
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ТКЕ змушені купувати газ за вищими цінами, ніж ті, які закладені в тарифах.
При цьому положення теплопостачальних підприємств ускладнюють неринкові умови закупівлі газу за угодами від Нафтогаз Трейдинг. Серед них - щомісячні авансові платежі за газ, квотування обсягів газу, автоматичне списання коштів з рахунків ТКЕ тощо.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується підвищення ціни на газ.
Крім того, опалення має подорожчати на 15-20%.
Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.