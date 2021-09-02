У Києві можуть різко злетіти тарифи на тепло та гарячу воду

У Києві можуть підвищитися тарифи на опалення / УНІАН

У Києві можуть різко підвищиться тарифи на тепло і гарячу воду - ціни можуть зрости на 40% через дорогий газ, попередили в комунальному підприємстві Київтеплоенерго.

"В умовах подорожчання газу для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) тарифи на тепло в Києві вже цієї осені можуть зрости майже на 40%. Єдиний вихід стримування тарифів - газ українського видобутку за справедливою ціною", - зазначили на підприємстві.

У Київтеплоенерго зазначили, що для цього необхідно забезпечити можливість теплопостачальникам укладати прямі угоди купівлі-продажу газу з акціонерним товариством Укргазвидобування, тобто без комерційних посередників.

У компанії підкреслили, що після скасування в травні поточного року дії ПСО (покладання спеціальних зобов'язань) закупівлі газу для теплопостачальних підприємств відбулося стрімке зростання вартості газу.

читайте такожЗростання цін на газ у вересні: постачальник "останньої надії" підвищив тариф

Реклама

ТКЕ змушені купувати газ за вищими цінами, ніж ті, які закладені в тарифах.

При цьому положення теплопостачальних підприємств ускладнюють неринкові умови закупівлі газу за угодами від Нафтогаз Трейдинг. Серед них - щомісячні авансові платежі за газ, квотування обсягів газу, автоматичне списання коштів з рахунків ТКЕ тощо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується підвищення ціни на газ.

Крім того, опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.