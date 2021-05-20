У Києві потужний "гейзер" розбив авто на стоянці та налякав перехожих

В результаті прориву труби постраждали кілька авто

У Києві в результаті прориву труби високого тиску утворився потужний гейзер висотою в кілька метрів.

Подія трапилася в районі Деміївської площі, повідомляє ресурс KIEVMAP, публікуючи відповідне відео.

"На Деміївській зараз утворився такий ось "фонтан", - йдеться у підписі до відео.

Зазначимо, що прорив труби стався недалеко від бібліотеки імені Вернадського на тротуарі.

Люди, що проходили повз, були змушені втечею рятуватися від потоків води і бруду, яке розліталося в різні боки.

Відзначимо, що в результаті події виявилися пошкоджені кілька автомобілів, які були припарковані на стоянці біля бібліотеки Вернадського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Печерському районі Києва сталася аварія, в результаті чого з'явився " гейзер".

Аварія трапилася за адресою вулиці Рибальській через пошкодження магістрального трубопроводу. У Київтеплоенерго додали, що трубопровід, на якому сталася аварія, проклали в 1974 році.