У Києві потужна пожежа знищила хостел: одна людина згоріла живцем, є постраждалі

Пожежа виникла у Святошинському районі Києва / Facebook / DSNSKyiv

У ніч на неділю, 26 вересня, в Святошинському районі Києві на вулиці Симиренка в результаті пожежі в хостелі загинула людина.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві на своїй сторінці у Facebook, повідомлення про пожежу на у Святошинському районі столиці надійшло 26 вересня о 3:00.

"По прибуттю на місце події першого пожежно-рятувального підрозділу було встановлено, що пожежа виникла в житловій кімнаті, розташованій на 3 поверсі 3-х поверхової адміністративної будівлі, переобладнаної під хостел", - розповіли рятувальники.

У ДСНС зазначили, що о 3:31 пожежу було локалізовано та о 3:53 - ліквідовано на площі 40 кв. м.

По прибуттю було встановлено, що попередньо в кімнаті знаходилося три людини, на момент прибуття пожежників один з них вистрибнув з вікна 3-го поверху і отримав травми, попередньо - перелом ключиці, інший вибіг по сходах на вулицю, а тіло третього чоловіка було виявлено без ознак життя під час гасіння пожежі.

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Постраждалий чоловік, який отримав травми від падіння з висоти, був госпіталізований.

На місці події працювало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 28 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Київ.

Причина пожежі встановлюється.

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Нагадаємо, раніше в Києві спалахнула пожежа в бізнес-центрі Колізей, де розташований однойменний фітнес-клуб.

При проведенні розвідки рятувальники дістали з ліфта дівчину 2005 року народження, яка була заблокована між 7 і 8 поверхом.