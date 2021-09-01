У Києві чоловік зробив з однієї квартири сім маленьких і продає їх по 57 тисяч доларів

У Києві чоловік зробив з однієї квартири сім маленьких / ua.depositphotos.com

У Києві власник двоповерхової квартири (п'ятикімнатної) площею 130 квадратних метрів переробив його в сім смарт-квартир і продає по 57 тисяч доларів за кожну. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Дворівнева квартира на дев'ятому поверсі площею 130 квадратних метрів розташована в багатоповерховому будинку №28-б по вулиці Данченка (в районі Куренівки).

Сусіди знизу такому рішенню категорично не раді. В першу чергу, що в кожній квартирі тепер окремий санвузол, а такі споруди − незаконні. Не кажучи вже про те, що людей знизу просто заливає.

Відзначається, що за планом поверхів над сусідом знизу повинна бути дворівнева п'ятикімнатна квартира під номером 188. А за даними реєстру нерухомого майна: тут вже сім окремих будинків - 188-А, -б, -в і так далі.

Мешканці будинку зібралися з протестом проти такого хитрого рішення. Як виявилося, за документами власник дворівневої квартири - ТОВ. Проте, після протесту мешканців будинку частину квартир з продажу прибрали.

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Нагадаємо, раніше в мережі звернули увагу на те, що в Києві продають так звану смарт-квартиру (площею в 20 квадратних метрів) за 33 тисячі доларів США.

Судячи з опублікованих фотографій на сайті безкоштовних оголошень, то в житло категоричні мало місця. І туди навіть не помістився великий матрац. А ноги потенційного мешканця напевно будуть упиратися в телевізор на стіні.