У Києві чоловік випав з 8 поверху, а потім закидав копів камінням

Чоловік приземлився на дах будинку / УНН

У Києві чоловік несподівано випав з вікна восьмого поверху і дивом залишився в живих. Більш того, відразу після падіння він кидався камінням в патрульних і медиків, які приїхали йому допомогти.

Як повідомляє УНН, випадок стався на столичних Осокорках.

За попередньою інформацією, він був під дією наркотиків. Саме тому і вирішив вистрибнути з вікна квартири на восьмому поверсі. Врятувало його те, що він приземлився на дах ресторану. Однак все-таки отримав деякі травми.

Але незважаючи на це, залишився в досить енергійній формі. Зокрема, після приземлення, закидав камінням патрульних і медиків.

Неадеквата затримали та госпіталізували до лікарні. Мешканці будинку стверджують, що компанія відпочивала в гостях. Також, за їхніми словами, постраждав один з друзів власника будинку.

Детальні обставини інциденту з'ясовують фахівці.

Нагадаємо, раніше у Харкові практично голий чоловік, що страждає психічними розладами, виліз на дах будинку і влаштував там бійку з правоохоронцями. В результаті бійки з даху полетів один з поліцейських.