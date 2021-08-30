У Києві на Борщагівці люди посмажили шашлик прямо на балконі / ua.depositphotos.com

У Києві мешканці житлового масиву Борщагівка посмажили шашлик прямо на четвертому поверсі великого будинку. Про це повідомили в Telegram-каналі пабліка Київ Оперативний.

Відомо, що інцидент стався на Борщагівці ‒ на вулиці Зодчих, у будинку № 62-а. мешканці квартири №159 влаштували багаття прямо на балконі четвертого поверху. Сусіди не стали довго чекати і викликали поліцію на місце надзвичайної події.

"Ні в чому собі не відмовляючи, хлопці з квартири №159 по Зодчих, 62А, вирішили о 10 вечора посмажити шашлик на балконі. Навіть дрова на сходовій клітці залишили, щоб їх було легше знайти. Поліцію викликали. Чекаємо", - йдеться в описі до відеозапису інциденту.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля Вічного вогню в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні в Одесі туристи вирішили влаштувати пікнік. Вони смажили шашлики, гуляли і випивали

Оператор передав сигнал про інцидент іншим співробітникам міської охорони, які були на патрулюванні. Через кілька хвилин людей настійно попросили поміняти місце відпочинку.