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У Києві на Борщагівці люди посмажили шашлик прямо на балконі

30 серпня 2021, 11:49

Мешканці будинка №62-а по вулиці Зодчих влаштували багаття прямо на балконі четвертого поверху. Їхні сусіди не стало довго чекати і викликали поліцію.

Шашлик
У Києві на Борщагівці люди посмажили шашлик прямо на балконі / ua.depositphotos.com

У Києві мешканці житлового масиву Борщагівка посмажили шашлик прямо на четвертому поверсі великого будинку. Про це повідомили в Telegram-каналі пабліка Київ Оперативний.

Відомо, що інцидент стався на Борщагівці ‒ на вулиці Зодчих, у будинку № 62-а. мешканці квартири №159 влаштували багаття прямо на балконі четвертого поверху. Сусіди не стали довго чекати і викликали поліцію на місце надзвичайної події.

"Ні в чому собі не відмовляючи, хлопці з квартири №159 по Зодчих, 62А, вирішили о 10 вечора посмажити шашлик на балконі. Навіть дрова на сходовій клітці залишили, щоб їх було легше знайти. Поліцію викликали. Чекаємо", - йдеться в описі до відеозапису інциденту.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля Вічного вогню в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні в Одесі туристи вирішили влаштувати пікнік. Вони смажили шашлики, гуляли і випивали

Оператор передав сигнал про інцидент іншим співробітникам міської охорони, які були на патрулюванні. Через кілька хвилин людей настійно попросили поміняти місце відпочинку.

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