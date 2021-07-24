У Києві на Хрещатику підпалили сміттєві баки і викликали велику пожежу

Пожежа виникла після підпалу сміттєвих баків / політика країни

Вдень у суботу, 24 липня, прямо на Хрещатику в центрі Києва спалахнула пожежа - в будинку під номером 13. Як видно у відеозаписі, вогонь був досить сильний, оскільки в небі утворився високий стовп густого чорного диму.

Як розповів пресофіцер Головного управління ДСНС Києва Олександр Макушенко в коментарі "Політика Країни", причиною пожежі на Хрещатику став підпал сміттєвого бака.

"О 14:20 прийшло повідомлення про пожежу. Одразу направили рятувальників. Як виявилося, у дворі житлового будинку горіло сміття в контейнерах. О 14:56 пожежу ліквідували. Жертв або постраждалих, на щастя, немає", — повідомив він.

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Нагадаємо, раніше, в ніч на понеділок, 8 березня, в Святошинському районі Києва в результаті пожежі в будівлі недобудованої сауни загинули три людини. Пожежа виникла в прибудованій лазні на першому поверсі приватного двухповерхового домоволодіння по вулиці Якова Качури.

У центрі Києва в середу, 24 березня, сталася пожежа в двоповерховій будівлі, в якому знаходиться кафе-бар – загорівся дах, вогонь охопив сотні квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучено 14 одиниць техніки та 54 людини особового складу.