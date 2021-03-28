У Києві на Печерську з'явився високий "гейзер"

У Києві трапилася аварія на магістральному трубопроводі / УНІАН

У Печерському районі Києва сталася аварія, і з'явився високий "гейзер". Аварія в Києві трапилася за адресою вул. Рибальська, 13.

На місце аварії прибули комунальники, повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.

На вул. Рибальській, 13 у неділю, 28 березня, о 13:50 пошкоджено магістральний трубопровід, на поверхню почав витікати теплоносій (гаряча вода – Ред.), йдеться на сайті комунального підприємства Київтеплоенерго.

Комунальники оперативно локалізували витік теплоносія, розпочато ремонтні роботи, без теплопостачання тимчасово залишилися 133 будинки.

У Київтеплоенерго додали, що трубопровід, на якому сталася аварія, проклали у 1974 році.

У Києві через аварію утворився високий "гейзер" – відео з місця надзвичайної події

Нагадаємо, у 80% теплових мереж Києва вже закінчився нормативний термін експлуатації, їх необхідно замінити. У столиці досить часто відбуваються аварії на трубопроводах.