У Києві на Солом'янці підстрелили чоловіка

Конфлікт між двома чоловіками стався минулої ночі на вулиці Волгоградська. Всі подробиці пригоди і причини стрілянини з'ясовує поліція.
Минулої ночі в Солом'янському районі Києва на вулиці Волгоградська виник конфлікт між двома чоловіками. В результаті він закінчився стріляниною.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, одного з чоловіків госпіталізували з вогнепальними пораненнями, іншого затримали на місці.
Всі подробиці пригоди і причини конфлікту з'ясовує слідчо-оперативна група.
Як пише видання Obozrevatel з посиланням на джерела, конфлікт нібито почався на побутовому ґрунті. Під час сварки один з учасників дістав пістолет і вистрілив у бік опонента. Потерпілому надали необхідну допомогу - його життю нічого не загрожує.
Як повідомляв Главред, в травні 2020 року в столиці на Печерську сталася стрілянина, внслідок якої був поранений 37-річний чоловік.
У липні на Бессарабській площі сталася масова бійка, яка закінчилася стріляниною.
У жовтні минулого року чоловік на мотоциклі раптово дістав пістолет і став стріляти по перехожих в центрі Києва.