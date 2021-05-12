У Києві на Солом'янці підстрелили чоловіка

Конфлікт у Солом'янському районі Києва закінчився стріляниною / УНІАН

Минулої ночі в Солом'янському районі Києва на вулиці Волгоградська виник конфлікт між двома чоловіками. В результаті він закінчився стріляниною.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, одного з чоловіків госпіталізували з вогнепальними пораненнями, іншого затримали на місці.

Всі подробиці пригоди і причини конфлікту з'ясовує слідчо-оперативна група.

Як пише видання Obozrevatel з посиланням на джерела, конфлікт нібито почався на побутовому ґрунті. Під час сварки один з учасників дістав пістолет і вистрілив у бік опонента. Потерпілому надали необхідну допомогу - його життю нічого не загрожує.

У ніч на 12 травня в Києві сталася стрілянина / Фото dtp.kiev.ua

Фото dtp.kiev.ua

Як повідомляв Главред, в травні 2020 року в столиці на Печерську сталася стрілянина, внслідок якої був поранений 37-річний чоловік.

У липні на Бессарабській площі сталася масова бійка, яка закінчилася стріляниною.

У жовтні минулого року чоловік на мотоциклі раптово дістав пістолет і став стріляти по перехожих в центрі Києва.