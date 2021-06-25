У Києві на станції метро Майдан Незалежності чоловік упав на колії

У Києві на станції метро Майдан Незалежності людина впала на рейки / УНІАН

У п'ятницю вранці, 25 червня, у метро Києва сталася НП - на станції "Майдан Незалежності" чоловік впав на колії.

Рух поїздів на синій лінії "Теремки"- "Олімпійська" і "Контрактова площа" - "Героїв Дніпра" зупинено, повідомили в пресслужбі КМДА.

Усе сталося орієнтовно о 09:00. Телеграм-канал AP news з посиланням на свідків інциденту повідомив, що чоловік вижив - його вже передали до "швидкої", а рух поїздів відновили.

Поки невідомо, чи була це спроба суїциду або нещасний випадок, на місці поліція.

У телеграм-каналі столичного метрополітену теж підтвердили, що рух поїздів на синій лінії відновлено.

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