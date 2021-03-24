У Києві на Троєщині чоловік погрожував самоспаленням через демонтаж МАФів

На Троєщині чоловік погрожував себе підпалити / скріншот

На столичній Троєщині чоловік облився бензином і погрожував себе підпалити. НП сталася на проспекті Маяковського, 15.

Справа в тому, що близько восьмої ранку 24 березня на Троєщині комунальні служби почали демонтаж незаконно встановлених МАФів. Щоби перешкодити процесу демонтажу, власники кіосків розкидали під колеса спецтехніки "їжаків" для проколу шин.

Пізніше чоловік заліз на дах одного з МАФів. На відео видно, що на ньому зелений дощовик. Він облив себе бензином з каністри. Разом з ним на даху стоять ще двоє молодих людей, а поруч з кіоском – машина комунальників. Внизу стоять представники поліції та звичайні громадяни.

Чоловік, який погрожував самоспаленням, схоже, є одним з власників кіоску. Він кричав, що підпалить себе і все навколо, і вимагав терміново прибрати кран, призначений для демонтажу кіосків.

Пізніше стало відомо, що чоловік вже спустився з МАФу і не погрожує себе підпалити.

Тим часом Київ оперативний опублікував у Facebook фото з місця демонтажу МАФів на Троєщині.

Демонтаж МАФів на Троєщині/ facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

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