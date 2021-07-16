У Києві на Трухановому острові Комунальник косив пісок на схилі

Комунальник КОСИВ мотокосою траву на Трухановому острові/

У Києві на Трухановому острові Комунальник з мотокосою наголо КОСИВ піщаний схил. Відео інциденту опублікувала в Facebook користувачка Людмила Білека.

"Літо. Спека. А на Трухановому острові сьогодні косять пісок. Хто в курсі, яка там екологічна чи естетична стратегія в "Київзеленбуді" та службах зелених насаджень Дніпровського чи Подільського районів?", - написала вона.

У коментарях під відео дівчина потім пояснила, що на схилі не було трави, а лише стирчали окремі рідкісні сухі травинки, висотою не більше декількох сантиметрів.

Пізніше Євген Ковшун, директор управління зелених насаджень Дніпровського району, припустив: "В іншому місті хтось кинув недопалок, і загорілося сіно на схилі. Тому пожежники дали Припис прибрати, тому і косять".

Далі, Анна Мін'юкова, співробітниця комунального підприємства Київавтодорміст, опублікувала фото, які повинні були довести, що деяка рослинність на підходах до мосту все-таки була.

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Вона написала, що будь-яка рослинність на тілі моста підлягає видаленню, оскільки пагони чагарників і бур'яни руйнують навіть щільний бетон.

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Напомним, торік в Одесі від надзвичайно спекотної погоди почало плавитися дорожнє покриття. Це призвело до того, що бітум, який співробітники комунальних служб використовували для ремонту, в масовому порядку потік вулицями.

омунальникам довелося на ходу з фургона розкидати пісок.