У Києві почав розвалюватися ще один "втомлений" міст

На одній з опор мосту обсипалися масивні плити облицювання.
В Києві почала руйнуватися одна з опор Мосту метро, який пов'язує два береги столиці і служить переправою для метрополітену "червоної" лінії.
Руйнування почалися після проливного дощу, що обрушився на столицю, пише Telegram-канал Київ Зараз.
На опублікованому фото видно, що на одній з опор моста обсипалися масивні плити облицювання.
Судячи із зображення, поки ніяких аварійних робіт столична влада на мосту Метро не проводить.
Нагадаємо, в грудні 2020 року на пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз виявили тріщину в склі. Ймовірною причиною пошкодження назвали вандалізм.
Пішохідно-велосипедний міст:
- Конструкція з'єднала парк Володимирська гірка з Аркою Дружби народів.
- Міст був відкритий 25 травня 2018 року. Після відкриття міст постійно опиняється в центрі скандалів.
- Неодноразово на мосту змінювалися оглядове скло. Крім того, по мосту також намагалися проїхати на авто.
Автор: Олексій Тичина