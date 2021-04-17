У Києві почав розвалюватися ще один "втомлений" міст

Міст метро в Києві почав руйнуватися / kyivmaps.com

В Києві почала руйнуватися одна з опор Мосту метро, який пов'язує два береги столиці і служить переправою для метрополітену "червоної" лінії.

Руйнування почалися після проливного дощу, що обрушився на столицю, пише Telegram-канал Київ Зараз.

На опублікованому фото видно, що на одній з опор моста обсипалися масивні плити облицювання.

Судячи із зображення, поки ніяких аварійних робіт столична влада на мосту Метро не проводить.

/ t.me/kyiv_n

Нагадаємо, в грудні 2020 року на пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз виявили тріщину в склі. Ймовірною причиною пошкодження назвали вандалізм.

Пішохідно-велосипедний міст: