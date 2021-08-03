У Києві знайшли повішеним зниклого напередодні главу Білоруського дому

Віталій Шишов / t.me/beldomua

У Києві знайшли повішеним главу білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник вчора в Києві.

Його тіло виявили в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання. Мобільний телефон та особисті речі Віталія вилучені з місця події, повідомляє прес-служба ГУНП в Києві.

Додамо, що поліція почала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і перевірятиме всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковане під суїцид.

Повна картина подій буде встановлена після допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер системи "Безпечне місто", проведення експертиз і слідчих експериментів.

Крім того, поліція Києва звертається до всіх, хто знав Віталія Шишова з проханням надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі загрози тощо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дрогобицькому педуніверситеті Львівської області знайшли повішеним 66-річного професора Богдана Вінницького.

Чоловік покінчив життя самогубством прямо в робочому кабінеті, залишив дві передсмертні записки і складені в сумках речі.