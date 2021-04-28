У Києві знайшли сумку з розчленованим тілом

Труп виявили в провулку Моторному в столиці / kyiv.npu.gov.ua

У Голосіївському районі Києва в середу, 28 квітня, перехожий виявив сумку, в якій був розчленований труп людини. Особа загиблого поки не встановлена.

В пресслужбі поліції Києва уточнили, що сумку з моторошним вмістом виявили в провулку Моторному.

"Сьогодні вранці в поліцію Києва звернувся місцевий житель і повідомив про те, що в провулку Моторному виявив сумку, в якій знаходиться розчленоване тіло людини", - йдеться у повідомленні.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції, експерти, кінологи зі службовими собаками.

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Як повідомляв Главред, у Києві сталося криваве вбивство. 16-річний хлопець в ході сімейної сварки зарізав батьків і молодшого брата, і після цього ще кілька днів жив у квартирі з трупами.

Правоохоронці затримали хлопця за підозрою в потрійному вбивстві. Він наніс численні ножові поранення батькам і 8-річному братові, від чого ті загинули на місці.

Пізніше 16-річний киянин заявив, що пішов на злочин тому, що "його перемкнуло".