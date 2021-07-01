У Києві назавжди зникли кондуктори: як тепер сплатити за проїзд

Штат кондукторів налічував до тисячі осіб. Частині з них довелося звільнитися у зв'язку з віком.
У наземному міському транспорті Києва з четверга, 1 липня, вже більше не буде кондукторів, які продають квитки на проїзд у тролейбусах, трамваях і автобусах.
Частина колективу буде переведена на інші посади.
"Посада кондуктора офіційно скасована відсьогодні. Частина співробітників, які виконували цю роботу була переведена на суміжні професії. А саме ними посилено штат контролерів, які перевіряють оплату проїзду в міському транспорті", - повідомили Сьогодні у комунальному підприємстві Київпастранс.
Там зазначають, що штат кондукторів налічував до тисячі осіб. Частині з них довелося звільнитися, оскільки вони не підходять на роботу контролерами за віком. На підприємстві зазначають, що закликають пасажирів справно оплачувати проїзд у міському наземному транспорті, оскільки контроль буде посилено на всіх маршрутах. Штраф – 160 гривень.
Проїзд в трамваях, тролейбусах, автобусах і фунікулері можна сплатити за допомогою е-квитка або заздалегідь придбати паперові квитки.
Підвищення тарифів на проїзд у Києві - про що раніше повідомляв Главред:
Комунальні підприємства Київський метрополітен і Київпастранс 13 травня зробили заяви про збитки на тлі епідемії коронавірусної інфекції і закликали владу столиці або виділити їм додаткові фінансові кошти з бюджету, або переглянути вартість проїзду в бік підвищення.
Згідно з розрахунками перевізників, вартість проїзду в метро повинна становити 21 гривню, в наземному транспорті – 25 гривень. Саме такі тарифи, на їхню думку, на даний момент є економічно обґрунтованими цінами на проїзд у громадському транспорті.