У Києві назавжди зникли кондуктори: як тепер сплатити за проїзд

У Києві зникли кондуктори / УНІАН

У наземному міському транспорті Києва з четверга, 1 липня, вже більше не буде кондукторів, які продають квитки на проїзд у тролейбусах, трамваях і автобусах.

Частина колективу буде переведена на інші посади.

"Посада кондуктора офіційно скасована відсьогодні. Частина співробітників, які виконували цю роботу була переведена на суміжні професії. А саме ними посилено штат контролерів, які перевіряють оплату проїзду в міському транспорті", - повідомили Сьогодні у комунальному підприємстві Київпастранс.

Там зазначають, що штат кондукторів налічував до тисячі осіб. Частині з них довелося звільнитися, оскільки вони не підходять на роботу контролерами за віком. На підприємстві зазначають, що закликають пасажирів справно оплачувати проїзд у міському наземному транспорті, оскільки контроль буде посилено на всіх маршрутах. Штраф – 160 гривень.

Проїзд в трамваях, тролейбусах, автобусах і фунікулері можна сплатити за допомогою е-квитка або заздалегідь придбати паперові квитки.

Підвищення тарифів на проїзд у Києві - про що раніше повідомляв Главред:

Комунальні підприємства Київський метрополітен і Київпастранс 13 травня зробили заяви про збитки на тлі епідемії коронавірусної інфекції і закликали владу столиці або виділити їм додаткові фінансові кошти з бюджету, або переглянути вартість проїзду в бік підвищення.

Згідно з розрахунками перевізників, вартість проїзду в метро повинна становити 21 гривню, в наземному транспорті – 25 гривень. Саме такі тарифи, на їхню думку, на даний момент є економічно обґрунтованими цінами на проїзд у громадському транспорті.