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У Києві неадекватний голий збоченець напав на жінку на вулиці, його мало не лінчували

24 липня 2021, 14:58

Чоловік катався в іномарці містом і неподалік магазину на Троєщині спробував затягнути жінку до себе в авто.

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Після невдалого нападу маніяку вдалося втекти / скріншот

На столичній Троєщині оголений чоловік за кермом автомобіля під'їхав до жінки, намагався силою затягнути її в машину і пропонував інтим.

Інцидент стався вночі на вулиці біля магазину на вулиці Богатирській, повідомляє Київ Оперативний у Telegram-каналі.

Жінка стала кричати і кликати на допомогу, до неї підбігли небайдужі перехожі. Нападник відкинув жінку на пішохідну доріжку і поїхав.

"Всі разом спробували затримати неадеквата, перегородили йому дорогу, зірвали номерні знаки на його червоному Dodge - AA3452KM", - розповіла постраждала.

Жінка зателефонувала на лінію 102, але слухавку ніхто не взяв, звернення не було зафіксовано, хоча до правоохоронців телефонували з 00:10 до 02:00.

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"Людина за кермом повністю неадекватна, можливо п'яна, під наркотиками або просто має психічні розлади. Я впевнена, що це не перша така ситуація з чоловіком", – розповіла киянка, яка мало не стала жертвою збоченця.

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Як повідомляв Главред, у Запоріжжі чоловік жорстоко побив колишню кохану на її робочому місці. Він увірвався в магазин одягу, де вона працює і кілька разів вдарив її кулаком.

Після нападу дівчину забрала "швидка допомога". Також постраждала ще одна співробітниця торговельної точки, яка заступалася за співробітницю, і намагалася вгамувати нападника. У постраждалої зламано ніс, численні забої та струс мозку.

новини Києва поліція Маніяк
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