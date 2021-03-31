У Києві несподівано відмовилися підвищувати швидкість руху

У Києві відмовилися знімати обмеження швидкості / Автоцентр

Очікуваний збільшення швидкості руху транспорту до 80 км/год на 17 вулицях Києва з 1 квітня не відбудеться через те, що жодна з дорожніх магістралей не відповідає повністю необхідним критеріям, заявив директор КП Центр організації дорожнього руху Віктор Черній.

Чиновник зазначив, що на зазначених вулицях фіксується високий рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП. Також тут дозволено рух велосипедистам, які виступають проти збільшення дозволеної швидкості руху.

Крім цього уздовж таких вулиць є заклади масового відвідування громадян, зупинки громадського транспорту (без заїзних кишень).

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"Тут слід взяти до уваги, що Кодекс України Про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність тільки при перевищенні встановленої швидкості руху більш ніж на 20 км/год. Ще 2 км/год є технічною похибкою, не враховується при фіксації швидкості відповідним обладнанням. Так що фактично мова йде про дозвіл рухатися зі швидкістю до 102 км/год в населеному пункті", - зазначив Черній.

За його словами, за останні 3,5 роки на вулицях, де дозволяли підвищення швидкості, загинули 182 особи, 1 789 осіб було тарвмовано.

"Місто не може дозволити собі ризикувати життям киян і піднімати дозволену швидкість руху, коли умови для цього відсутні", - підсумував Віктор Черній.

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