УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Києві несподівано відмовилися підвищувати швидкість руху

31 березня 2021, 22:25

Місто не може дозволити собі ризикувати життям киян і піднімати дозволену швидкість руху, коли умови для цього відсутні.

false
У Києві відмовилися знімати обмеження швидкості / Автоцентр

Очікуваний збільшення швидкості руху транспорту до 80 км/год на 17 вулицях Києва з 1 квітня не відбудеться через те, що жодна з дорожніх магістралей не відповідає повністю необхідним критеріям, заявив директор КП Центр організації дорожнього руху Віктор Черній.

Чиновник зазначив, що на зазначених вулицях фіксується високий рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП. Також тут дозволено рух велосипедистам, які виступають проти збільшення дозволеної швидкості руху.

Крім цього уздовж таких вулиць є заклади масового відвідування громадян, зупинки громадського транспорту (без заїзних кишень).

читайте такожПлювати на ПДР: син нардепа ганяв по Києву на величезній швидкості

"Тут слід взяти до уваги, що Кодекс України Про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність тільки при перевищенні встановленої швидкості руху більш ніж на 20 км/год. Ще 2 км/год є технічною похибкою, не враховується при фіксації швидкості відповідним обладнанням. Так що фактично мова йде про дозвіл рухатися зі швидкістю до 102 км/год в населеному пункті", - зазначив Черній.

За його словами, за останні 3,5 роки на вулицях, де дозволяли підвищення швидкості, загинули 182 особи, 1 789 осіб було тарвмовано.

"Місто не може дозволити собі ризикувати життям киян і піднімати дозволену швидкість руху, коли умови для цього відсутні", - підсумував Віктор Черній.

Правила руху-про що раніше писав Главред:

новини Києва КМДА швидкість руху
Зараз ви переглядаєте новину «У Києві несподівано відмовилися підвищувати швидкість руху». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Комбуча: в чому її небезпека і як її вживати правильноКомбуча: в чому її небезпека і як її вживати правильно Чого чекати від Росії в небі над УкраїноюЧого чекати від Росії в небі над Україною Телеведуча 1+1 без ліфчика вийшла на сцену в шикарному образіТелеведуча 1+1 без ліфчика вийшла на сцену в шикарному образі Локдаун для лохів: Тищенко потрапив у новий скандал не випадковоЛокдаун для лохів: Тищенко потрапив у новий скандал не випадково У Кремлі є три сценарії вторгнення в Україну: коли Путін розкриє картиУ Кремлі є три сценарії вторгнення в Україну: коли Путін розкриє карти

Останні новини

11:57
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі
11:46
Тіна Кароль посвітила грудьми в одному халатику у зухвалому кліпі Красиво Відео
11:05
Шахраї використовують імена знаменитостей для вимагання
11:01
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
10:49
Прем'єра на 1+1: чим здивує серіал Слов'яни 2021 Відео
Реклама
10:44
Зашквари "слуг народу": стало відомо про несподіване покарання для нардепів Відео
10:30
Волкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу РФ щодо Донбасу Відео
10:24
Мокрий сніг та заморозки: синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні Відео
10:14
У США оцінили відведення військ РФ від кордонів України та поставили умову Москві Відео
10:12
Путін не може вибрати між Україною та Білоруссю Погляд
09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі Відео
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
Реклама
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
Реклама
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти