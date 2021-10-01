У Києві обстріляли автомобіль голови Держархіву: постраждав водій

Слідчо-оперативна група затримала ймовірного стрілка / facebook.com/anatoly.khromov

В Києві обстріляли службовий автомобіль голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова. У салоні знаходився тільки його водій.

Чоловік отримав вогнепальне поранення підборіддя, повідомив Хромов на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора я був у службовому відрядженні у Вінниці. Їздив на поїзді, службове авто залишилося в архівному містечку на Солом'янській, 24. В цей час з сусіднього будинку по моєму водієві, який знаходився поруч з гаражем, був зроблений постріл (або кілька). Куля або дріб зачепила підборіддя Сергія", – написав він.

Глава Держархіву зазначив, що загрози здоров'ю або життю водія немає.

Анатолій Хромов і його водидель / facebook.com/anatoly.khromov

"Швидка допомога і поліція відпрацювали добре. Слідчо-оперативна група затримала ймовірного стрілка. Інші обставини встановлюються. Я не знаю мотивів людини, що стріляла. Ні з чим це не пов'язую і прошу не будувати конспірологічних теорій", – заявив Хромов.

Реклама

Варто зазначити, що на сайті столичної поліції інформація про інцидент відсутня.

Раніше повідомлялося, що було скоєно замах на Сергія Шефіра - авто помічника Володимира Зеленського обстріляли На виїзді з Києва - на Новообухівській трасі близько десятої години ранку в середу, 22 вересня.

Стрілянина велася в основному в ліву сторону автомобіля Audi а-8, пасажиром якого був перший помічник президента. У результаті був поранений водій авто, а сам Шефір не постраждав.