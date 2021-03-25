У Києві обшукували офіс організації Медведчука: розкрито причину

Офіс організації Український вибір, якою керує Віктор Медведчук, обшукували / УНІАН

У Києві правоохоронці проводили обшук в офісі громадської організації Український вибір, якою керує голова політради Опозиційної платформи – За життя та кум президента Російської Федерації Володимира Путіна – Віктор Медведчук.

Обшуки проводили співробітники Служби безпеки України та офісу генерального прокурора, написав нардеп, член парламентської фракції ОПЗЖ Ренат Кузьмін на своїй сторінці у Facebook.

Народний обранець зазначив, що для отримання дозволу на обшук до суду звернувся заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

В СБУ повідомили, що представників Українського вибору обґрунтовано підозрюють у сприянні проведенню в Криму так званого "референдуму", в результаті якого у РФ з'явилися підстави для анексії півострова.

"...під час анексії півострова та надалі активно підтримували окупаційні органи влади. Вони стали представниками незаконних виборчих комісій і дільниць, брали участь у діяльності незаконного збройного формування Самооборона Криму…", – з'ясували правоохоронці.

Співробітники СБУ почали проводити слідчі дії у рамках провадження, відкритого за ст. 366 Кримінального кодексу – Службове підроблення.

Зловмисникам, які сприяли захопленню Криму, загрожує покарання за ст. 110 КК Посягання на територіальну цілісність України – позбавлення волі на термін від трьох до п'яти років, і за ст. 111 Держзрада – позбавлення волі на термін від 12 до 15 років.

Пізніше в СБУ показали, як проходив обшук в організації Український вибір.

Нагадаємо, у лютому Рада національної безпеки і оборони України вирішила покарати санкціями Віктора Медведчука та його дружину – телеведучу Оксану Марченко – за фінансування тероризму. Обмежувальні заходи ввів у дію президент Володимир Зеленський – підписав відповідний указ.

Довідка. Офіс громадської організації Український вибір в Києві знаходиться за адресою вул. Велика Васильківська, будинок 23Б. У цьому ж будинку у столиці знаходиться головний офіс ОПЗЖ.