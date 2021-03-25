У Києві обшукували офіс організації Медведчука: розкрито причину

В Український вибір прийшли співробітники СБУ та Офісу генпрокурора.
У Києві правоохоронці проводили обшук в офісі громадської організації Український вибір, якою керує голова політради Опозиційної платформи – За життя та кум президента Російської Федерації Володимира Путіна – Віктор Медведчук.
Обшуки проводили співробітники Служби безпеки України та офісу генерального прокурора, написав нардеп, член парламентської фракції ОПЗЖ Ренат Кузьмін на своїй сторінці у Facebook.
Народний обранець зазначив, що для отримання дозволу на обшук до суду звернувся заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.
В СБУ повідомили, що представників Українського вибору обґрунтовано підозрюють у сприянні проведенню в Криму так званого "референдуму", в результаті якого у РФ з'явилися підстави для анексії півострова.
"...під час анексії півострова та надалі активно підтримували окупаційні органи влади. Вони стали представниками незаконних виборчих комісій і дільниць, брали участь у діяльності незаконного збройного формування Самооборона Криму…", – з'ясували правоохоронці.
Співробітники СБУ почали проводити слідчі дії у рамках провадження, відкритого за ст. 366 Кримінального кодексу – Службове підроблення.
Зловмисникам, які сприяли захопленню Криму, загрожує покарання за ст. 110 КК Посягання на територіальну цілісність України – позбавлення волі на термін від трьох до п'яти років, і за ст. 111 Держзрада – позбавлення волі на термін від 12 до 15 років.
Пізніше в СБУ показали, як проходив обшук в організації Український вибір.
Нагадаємо, у лютому Рада національної безпеки і оборони України вирішила покарати санкціями Віктора Медведчука та його дружину – телеведучу Оксану Марченко – за фінансування тероризму. Обмежувальні заходи ввів у дію президент Володимир Зеленський – підписав відповідний указ.
Довідка. Офіс громадської організації Український вибір в Києві знаходиться за адресою вул. Велика Васильківська, будинок 23Б. У цьому ж будинку у столиці знаходиться головний офіс ОПЗЖ.
Анексія Криму
- У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
- Пізніше Росія анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.