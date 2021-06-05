У Києві пограбували авто першого заступника міністра

У Києві пограбували чиновника

У столиці пограбувати 41-річного першого заступника Міністра соціальної політики України Євгена Котика - з салону його авто Acura невідомий вкрав гроші і травматичний пістолет, пише Обозреватель.

Подія трапилася у Святошинському районі, до поліції чиновник звернувся приблизно о 17:10. Зокрема, Котик заявив, що декілька хвилин тому невідомий чоловік шляхом вільного доступу до салону його авто забрав сумку.

В останній знаходилися грошові кошти в сумі однієї тисячі гривень, а також особисті документи і зареєстрований на чиновника спецзасіб П

Згідно декларація, у Котика є два легкових автомобіля Acura MDX, що належать його дружині. Один 2007 року випуску, придбаний у 2018-му за 366,1 тис.грн, інший 2016 р. в., куплений у 2019 році за 271,3 тис. грн.

В дані на сайті Міністерства соціальної політики, Котик Євген Дмитрович народився 15 квітня 1980 року. У 1997-му році закінчив Київський військовий ліцей ім. Івана Богуна. Має кілька вищих освіт.

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Так, в 2002 році він з відзнакою закінчив Академію державної податкової служби України за спеціальністю "Правоохоронна діяльність" і отримав кваліфікацію юриста. А в 2011 році -Київський національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю Міжнародне право, здобув кваліфікацію юрист-міжнародник.

Крім цього, у 2019 році Котик вступив на навчання до Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості за освітньо-професійною програмою підготовки магістра Менеджмент підприємницької діяльності (спеціальність Менеджмент).

У 2002-2012 роках чоловік працював у Державній податковій службі. Наступні два роки - в Департаменті держслужби боротьби з економічною злочинністю МВС.