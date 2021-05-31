У Києві "спантеличена потвора" тягнула до машини хлопчика: викраденню завадила випадкова перехожа / mchildren.ru

Кричущий випадок стався у Києві. Випадкова перехожа стала свідком викрадення дитини - незнайомий чоловік, років 35, тягнув до оливкового "Ланосу" переляканого хлопчика.

За словами жінки, 28 травня орієнтовно о 17:00 між зупинками "Райдужний" і "Ватутіна" на проспекті Шухевича, вона помітила, що якийсь чоловік жорстко тягне хлопчика, років 10 на вигляд, до машини, повідомляє ТСН.

"Підібралася ближче і чую: "Дядьку, відпустіть мене, я вас не знаю". Він сказав: "Заткнися вже і йди зі мною". Людей в радіусі декількох метрів не було, і часу, щоб діставати телефон, дзвонити в поліцію і так далі, теж, оскільки до машини залишалося кілька метрів. Вона там була одна, і пікнув замок. Але, головне, я чітко зрозуміла, що це викрадення чужої дитини. Тоді я пішла ва-банк. Підбігаю до них, смикаю хлопчика за рукав так, що навіть той мужик в шоці, і зображую знервовану маму. Лаю хлопчика: "Ну, скільки можна тікати!? Ось що мені з тобою робити?! Вдома з тобою поговоримо!". Спантеличена потвора дивиться на мене, в жаху мчить до машини і тікає, а я просто не встигаю ні сфотографувати викрадача, ні запам'ятати номер. Але це точно був оливковий "Ланос", — розповіла жінка.

Хлопчик тим часом розповів, що був на додатковому занятті у своєї вчительки, заняття в останній момент скасували. У хлопчика розрядився телефон і він не попередив маму, щоб прийшла за ним, тому вирішив сам піти додому.

"У мене був пауербанк, ми включили його телефон і він набрав маму. Налякана жінка примчала через хвилин 10 і мало руки не почала цілувати. Того чоловіка хлопчик не знав. Він причепився до дитини просто посеред вулиці. Чому вчителька його самого відпустила, я не додумалася з'ясувати", - додала жінка.

Юлія зазначила, що якась невідома сила змусила її вийти на зупинку раніше, пройтися додому пішки, та ще й повернутися трохи назад, щоб пройтися новою частиною парку, яку ще доробляють.

"І сама не знаю, як я в той момент не розгубилася і зробила так, як колись моя знайома, яка раніше розповідала мені про подібний випадок. Закликаю всіх бути уважними і небайдужими", - підсумувала вона.

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