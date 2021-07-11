У Києві хлопець набив рюкзак камінням і кинувся в річку: його врятувати не встигли / t.me/KyivOperativ

У столиці України хлопець вирішив звести рахунки з життям - він стрибнув прямо в одязі в річку. При цьому він мав при собі портфель, набитий камінням. Як результат молодий чоловік загинув.

Як повідомляє "Київ Оперативний", прямо на очах у свідків хлопець з розбігу пірнув у воду.

"Поки викликали рятувальників, поліцію і т.д. — помер. З річки дістали тіло з портфелем. Всередині портфеля камені... Видно, не хотів, щоб його рятували", - йдеться у повідомленні.

Особа загиблого встановлюється.

Раніше повідомлялося, у лікарні помер 15-річний син померлого від ускладнень коронавірусу подружжя Родікових, який кинувся з мосту в Києві. Про намір накласти на себе руки підліток попередив у соцмережах. Денис Родіков стрибнув з моста на бетонний тротуар й у важкому стані потрапив до лікарні.

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Детальніше про загибель Дениса Родікова можете дізнатися у сюжеті ТСН:

Подружжя Володимир і Діана Родікови, які виховували 13 дітей в дитячому будинку сімейного типу в Київській області, в березні потрапили до Васильківської центральної районної лікарні через ускладнення, викликані коронавірусом.

Володимир Родіков помер 20 березня. Діана Родікова в критичному стані була переведена до реанімації Олександрівської клінічної лікарні Києва, де 29 березня також померла.